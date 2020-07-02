24 человека погибли при стрельбе в реабилитационном центре в Мексике

2 Июль 2020 2020-07-02T09:38:49+03:00

Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых Фото: REUTERS

Ещё семь человек ранены от нападения неизвестных на клинику для наркозависимых

Изменить размер текста: A A

В мексиканском городе Ирапуато неизвестные совершили нападение на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых. В результате инцидента 1 июля 24 человека погибли, а ещё семь ранены, сообщил секретарь по общественной безопасности Педро Альберто Кортес Завала.

Он также отметил, что учреждение было под ежедневным контролем, но преступники открыли стрельбу, когда на месте не было никого из администрации.

К реабилитационному центру приехали полиция, армия и национальная гвардия, а также подразделения чрезвычайной гражданской обороны, пожарная охрана и Красный Крест в сопровождении полиции. Раненых госпитализировали, а личности погибших пока не установили.

ИСТОЧНИК KP.RU