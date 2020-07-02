2020-07-02T09:38:49+03:00
Происшествия

24 человека погибли при стрельбе в реабилитационном центре в Мексике

Ещё семь человек ранены от нападения неизвестных на клинику для наркозависимых
Ася КУЗНЕЦОВА
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Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимыхБолее 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимыхФото: REUTERS
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В мексиканском городе Ирапуато неизвестные совершили нападение на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых. В результате инцидента 1 июля 24 человека погибли, а ещё семь ранены, сообщил секретарь по общественной безопасности Педро Альберто Кортес Завала.

Он также отметил, что учреждение было под ежедневным контролем, но преступники открыли стрельбу, когда на месте не было никого из администрации.

К реабилитационному центру приехали полиция, армия и национальная гвардия, а также подразделения чрезвычайной гражданской обороны, пожарная охрана и Красный Крест в сопровождении полиции. Раненых госпитализировали, а личности погибших пока не установили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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