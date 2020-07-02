Ученые из Оксфорда говорят, что их вакцина от коронавируса дает уровень антител в три раза выше, чем у выздоровевших
Ученые из Оксфорда заявили, что их кандидатная вакцина от коронавируса формирует более стойкий иммунитет, чем естественный.
У переболевших Covid-19 в организме вырабатываются тела. Но их уровень зависит от ряда факторов, например, если течение болезни было бессимптомным, то иммунитет более слабый. У некоторых и вовсе антитела не формируются.
Искусственный иммунитет может защищать человека до трех лет, считают ученые из Оксфорда, где приступили к тестированию препарата на людях.
- Мы видим хорошую продолжительность иммунитета, по крайней мере, в течение нескольких лет, и вероятно, лучше, чем естественный иммунитет,- сказала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, ее слова приводит Daily Mail.
Уровень антител у участников эксперимента в три раза выше, чем у тех, кто переболел коронавирусом.
В крупном испытании препарата, изготовленного фирмой AstraZeneca, принимают участие 8000 британцев.
ИСТОЧНИК KP.RU