2020-07-02T10:39:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки зафиксировали 6 760 новых заражённых коронавирусом

Выздоровели 6 047 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России выявлено 6 760 новых случаев коронавирусаВ России выявлено 6 760 новых случаев коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за минувшие сутки специалисты выявили 6 760 новых случаев заражения коронавирусом. Симптомов болезни не было у 32% новых пациентов. Новые заражения зафиксированы в 83 регионах России из 85. Общее число заражений достигло 661 165.

Лидерами по заболеваемости остаются Москва и Подмосковье с 662 и 317 заражёнными соответственно. При этом 2 июля в ХМАО зафиксировано 266 случаев заражения, а в Санкт-Петербурге, который обычно занимает третье место - 258.

За минувшие сутки скончались 147 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса. Число жертв пандемии достигло 9 683.

Врачи вылечили за сутки 6 047 человек, а полностью выздоровели 428 978 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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