Для российских вертолетоносцев начали подбирать команды

2 Июль 2020 2020-07-02T11:36:05+03:00

Экипажи для российских вертолетоносцев будут подобраны к 2022 году

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Для первых российских универсальных десантных кораблей начали подбирать экипажи. В Минобороны рассказали, что сейчас идет процесс формирования организационной структуры и штатного расписания экипажей. В их состав войдут различные специалисты: от матросов, до летчиков.

Документом будет утверждено число военных моряков, наименование должностей и квалификационные требования к ним. Особое внимание планируют уделить авиатехническим должностям. Квалификация этих специалистов должна быть на самом высоком уровне, так как предстоит поддерживать боеспособность техники вдали от родных берегов.

Планируется, что экипажи укомплектуют к 2022 году. К этому времени будет прописана программа обучения и должностные инструкции. Все это придется делать с самого начала, так как кораблей аналогичного класса в составе российского ВМФ пока нет.

После прохождения обучения экипаж примет участие в приемке вертолетоносцев.

Ожидается, что два универсальных десантных корабля проекта 23900 «Владивосток» и «Севастополь» заложат на российских верфях в 2020 году. Они займут место кораблей «Мистраль». Которые из-за санкций так и не были поставлены Францией, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU