Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус

2 Июль 2020 2020-07-02T13:48:33+03:00

Но в стране пока не станут "снижать градус борьбы"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в стране. Пик заболеваемости пройден, суточный прирост зараженных снижается, но пока, по мнению лидера, рано успокаиваться:

- Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили,- приводит слова Лукашенко БелТА.

Он пообещал встретиться с теми, кто оказался на передовой борьбы, с врачами, "после окончательной победы над эпидемией".

Ранее белорусский лидер советовал гражданам сохранять спокойствие, несмотря на попытки некоторых вызвать волнения из-за эпидемии. От всеобщей паники общество может пострадать, по его мнению, больше, чем от самого вируса. Лукашенко призывал граждан "не целоваться на стороне", больше гулять на свежем воздухе, ездить на велосипеде, заниматься спортом.

В Белоруссии на 1 июля было зарегистрировано 62 424 случаев заражения Covid-19. Умерли от новой инфекции 398 человек. Страна закрыла свои границы, чтобы не допустить распространения вируса. Сроки открытия пока не названы, но в белорусском посольстве надеются, что авиасообщение с Россией откроется уже в конце июля.

ИСТОЧНИК KP.RU