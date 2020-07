Появилась запись переговоров диспетчеров, предотвративших столкновение двух самолетов в небе над Ростовом

2 Июль 2020 2020-07-02T14:01:42+03:00

В Ростове диспетчеры предотвратили столкновение в воздухе двух самолетов с пассажирами. Опасное промедление чуть не стоило сотни жизней.

ЧП произошло 10 июня 2020 года, диспетчеры в последний момент заметили опасное сближение лайнеров. Благодаря молниеносной реакции пилотов, получивших указания от диспетчеров, получилось развести самолеты и предотвратить катастрофу.

В распоряжении Пятого канала оказалась запись переговоров диспетчеров с экипажами авиакомпании «Сибирь» и Emirates Airlines. Российский борт летел в Москву, а иностранный совершал перелет Осло - Дубай.

Около шести часов вечера самолет A320, направляющийся в столицу, начал набирать высоту, поднимаясь к эшелону 380. Взлет проходил штатно.

Спустя десять минут (в 18.10) на связь с диспетчерами вышел иностранный экипаж. Boeing-777 Emirates Airlines сообщил, что зашел в подконтрольное диспетчерам воздушное пространство на эшелоне 370.

К тому моменту А320 был на высоте 330.От арабского самолета его отделяло всего 147 километров. Опасное сближение в воздухе могло привести к столкновению.

Спустя четыре минуты в диспетчерской заметили внештатную ситуацию:

«Посмотрите на „Сибирь“ и „Эмираты“!!!»

«Че за ****???»

«Смотрите на „Сибирь“!»

Диспетчер смежного сектора обратил внимание коллеги на монитор, где отобразилась опасная ситуация.

На принятие мер у специалиста, управляющего полетом, ушло шесть секунд.

Экипаж «Сибири» получил команду на снижение и поворот вправо. Следом команду получили на борту Boeing-777: им велели тоже отвернуть вправо. Но так как обе команды были озвучены на английском языке, пилоты российского судна не сразу среагировали на них.

Диспетчер: «Siberia 2126, descent to FL360 due traffic immediately. Sibera descent to FL 360 immeditaly due traffic. Siberia 2126, turn right 050 degrees. (Сибирь 2126 снижайтесь, эшелон 360, конфликтное движение, немедленно. Сибирь 2126 снижайтесь, эшелон 360 немедленно, конфликтное движение. Сибирь 2126 отверните вправо на 50 градусов)».

«Сибирь»: «Right Heading 050 degrees, descending FL360, Siberia 2126 (отворачиваю вправо 50 градусов, снижаюсь эшелон 360, Сибирь 2126)».

Диспетчер: «Emerates 160, turn 50 degrees (Эмират 160, отверните вправо на 50 градусов)»

Emirates Airlines: «Turn right 50 degrees, Emerates 160 (Отворачиваю вправо на 50 градусов Эмират 160)»

Диспетчер: «Siberia 2126, expedite descent (Сибирь 2126, ускорьте снижение)»

«Сибирь»: «Expedite descent, Siberia 2126 (Понял: ускорить снижение, Сибирь 2126)»

В 18:15 по московскому времени у пилотов иностранного борта сработала система предупреждения об опасном сближении. А спустя минуту предупреждение было отменено, так как самолеты разошлись на безопасное расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU