2020-07-02T15:04:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В МИД России заявили, что Китай был первой жертвой, а не источником коронавируса

В ведомстве также сообщили об активном взаимодействии России и КНР в борьбе с пандемией
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В МИД РФ считают, что Китай стал первой жертвой коронавируса, а не распространителемВ МИД РФ считают, что Китай стал первой жертвой коронавируса, а не распространителемФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Китай был первой жертвой коронавируса, а не распространителем, отметил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Он также сообщил, что Россия активно взаимодействует с Китаем по всем вопросам борьбы с пандемией коронавируса, а также по предупреждению новых вспышек заболеваемости.

Моргулов отметил пользу опыта Китая для России и добавил, что ему непонятна логика властей США, которые "занялись поиском виноватых" вместо того, чтобы объединиться с другими странами перед общей угрозой.

- [США] занялись поиском виновных, стали чуть ли не назначать суммы компенсаций Пекину, выдвигать подобного рода требования, - добавил Моргулов в интервью ТАСС.

Замглавы МИД также отметил, что найти источники коронавируса важно, но это необходимо для того, чтобы бороться с будущими возможными пандемиями, а не обвинить одну страну.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения направила в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в доме на Тверской в Москве локализирован
Илон Маск поможет немцам в производстве вакцины от коронавируса
Путин назвал День Победы главным праздником России
Политолог объяснила огромную явку на голосовании по Конституции
Российские вузы смогут перенести начало учебного года из-за пандемии
Политолог: «Многие голосовали за власть и Путина»
Жених заразил коронавирусом 80 человек на свадьбе, которую он просил отменить
Путин одобрил идею присвоить 20 городам звание "Город трудовой доблести"
Названа причина пожара в жилом доме на Тверской в Москве
Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась на Камчатке
Путин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности
В МИД России заявили, что Китай был первой жертвой, а не источником коронавируса
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию
Медведев заявил, что в "Сколково" создают тест-системы и лекарство от коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько часов можно работать во время жары
Запрет на международные полеты продлен Росавиацией до 1 августа
Авария произошла на газовом узле на Новорижском шоссе
В Москве произошёл пожар в жилом доме на Тверской улице
В Минобрнауки посоветовали абитуриентам подавать документы в вузы онлайн
Хакеры стали активнее атаковать «удаленку»
Эндокринолог назвала продукты, вызывающие изжогу
На Кубани более 350 школ подключат к высокоскоростному интернету
Олег Николаев выступил против повышения тарифов на вывоз мусора
В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек