Политолог объяснила огромную явку на голосовании по Конституции

2 Июль 2020 2020-07-02T15:56:22+03:00

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После пандемии эксперты давали прогнозы, что явка на голосовании будет 50-55%. Но результат превзошел все ожидания. На избирательные участки пришли 65% россиян.

- Я оцениваю явку, как высокую, - сказала «КП» политолог Анна Федорова. - На мой взгляд, это связано непосредственно с содержанием голосования и те поправки, к которым предлагалось людям отнестись, люди восприняли как исключительно важные и поэтому захотели прийти и высказаться. То есть, тут причинно-следственная связь очень простая.

Политолог уверена, что все меры безопасности организаторам удалось соблюсти.

- Я считаю, что эти меры безопасности, которые были приняты – и дистанционное голосование, и растягивание голосования на неделю, и вот эти маски, перчатки и т.д. – в принципе, людям это показалось достаточно убедительным, в том смысле, что голосовать безопасно. То есть, наверное, если бы безответственно проводить как бы обычные офлайн выборы, голосование в один день, с очередями, со скоплением людей, я думаю, что, если бы такой вариант выбрали, то, наверное, явка была бы меньше. Потому что у людей все еще сохранилась некоторая тревожность. Но власть показала, что она готова принимать меры безопасности и, скажем так, что на здоровье людей никому не наплевать, - отметила Федорова.