Путин встретится с рабочей группой по поправкам к Конституции 3 июля
Российский президента Владимир Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Подтверждаю, такая встреча будет, в эту пятницу, - рассказал официальный представитель Кремля ТАСС.
Ожидается, что заседания рабочей группы по поправкам в главный закон государства пройдет дистанционно в режиме видеоконференции. В ходе встречи президент России подведет итога голосования по изменения в Конституцию и обсудит с участниками дальнейшие действия.
Напомним, что в общей сложности в основной закон внесут 206 поправок. На всенародном голосовании одобрили изменения в Конституцию 77,92 процента проголосовавших, против высказались 21,27%. Явка на голосовании составила 65 процентов.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что минувшее голосование стало триумфальным референдумом доверия президенту Владимиру Путину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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