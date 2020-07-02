Русские, Бог и пенсии: что дадут принятые поправки в Конституцию

После обработки 100% бюллетеней ЦИК подвел итоги: за – 77,92%, против – 21,27%. Явка – 65%. Поправки в Конституцию одобрены, а значит, фактически, приняты. Всего изменений – 206. Теперь давайте разберемся, как поменяют нашу жизнь самые важные части обновленного Основного закона страны.

ЯЗЫК, ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

1. Неотчуждаемость территорий России. То есть, никакие правители страны - сейчас или в будущем - не смогут отдать Крым Украине, Курилы Японии, Карелию Финляндии.

2. Россия признает себя правопреемником и Советского Союза, и тех государств, что ему предшествовали. То есть, и Российской империи, и Русского, Московского царства, и древней Руси. Это касается международных договоров, в которых участвовал СССР, и наследия государств-предшественников.

3. Впервые в Конституции появилось упоминание Бога — в качестве идеалов и веры, переданной нам предками. Но при этом Россия остается светским государством и тут ничего не изменится - свобода совести по-прежнему гарантируется.

Здесь же прописано, что мы чтим память защитников Отечества и сохраняем историческую правду. Это означает, что переписывание истории у нас становится неконституционным.

4. Русский народ впервые фактически признан в Конституции государствообразующим. А русский язык - государственный на территории всей страны. Но тут же прописано, что наша культура – наследие многонационального народа. Ее государство будет поддерживать и охранять.

5. Соотечественникам, проживающим за рубежом, Россия окажет поддержку: защитит их права, интересы и сохранение культурной идентичности. Подразумевается, конечно, защита прав русских на свой язык и культуру на Украине, в Прибалтике и некоторых других странах, где их ограничивают в обучении и использовании родного языка.

СЕМЬЯ — СОЮЗ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

6. Семья и дети – приоритет российской политики. Брак признается союзом мужчины и женщины. То есть, однополые браки официально регистрироваться и поощряться не будут.

Государство обязуется создавать достойные условия для воспитания детей. И берет на себя обязанности родителя для детей сирот.

Семья и дети – приоритет российской политикиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИНДЕКСАЦИЯ — НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В ГОД

7. Минимальный размер оплаты труда гарантируется государством. Как и социальное страхование, адресная поддержка граждан, индексация социальных пособий и иных выплат.

8. Индексация пенсий не реже 1 раза в год прописывается в Конституции. Раньше это не было закреплено ни в каком законе страны.

ЧИНОВНИКАМ — НЕ МЕЧТАТЬ О ЗАГРАНИЦЕ

9. Четко прописывается приоритет Конституции России над международным правом. То есть, на нашей территории российский закон важнее, чем решение, например, Европейского суда.

10. Руководить регионом может гражданин России не моложе 30 лет.

11. Чиновникам запрещено иметь иностранное гражданство или право на жительство за рубежом. Госслужащие не могут открывать иностранные счета. Важная пометка – чиновники должны постоянно жить в России. Все это распространяется и на сенаторов, депутатов, судей и прокуроров.

Чиновникам запрещено иметь иностранное гражданство или право на жительство за рубежомФото: Иван МАКЕЕВ

12. Новые требования к кандидату в президенты. Он обязан постоянно жить в России не менее 25 лет (раньше – не менее 10 лет). Исключения - для жителей новых территорий (Крым).

13. Один человек не может занимать пост президента более 2 сроков. Уточнение «подряд» при этом убрано.

14. Добавлена оговорка, что правило о не более чем двух сроках применяется и к нынешнему главе государства, но без учета числа сроков, в течение которых он занимал эту должность до этого. Что позволяет Путину избираться в 2024 году.

15. Сохранение неприкосновенности бывших президентов.

16. Прописывается структура органов местного самоуправления. Раньше местные чиновники не упоминались в федеральном законе.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА

17. Назначает и освобождает от должности премьера. Главу правительства утверждает Госдума по его представлению.

18. Назначает на должность вице-премьеров и министров, утвержденных Госдумой. И освобождает их от должности.

19. Назначает после консультаций с Совфедом и освобождает от должности глав силовых ведомств.

22. Представляет Совфеду кандидатуры на должность председателя, зампреда и судей Конституционного суда, Верховного суда и других федеральных судов.

И вносит в Совфед представление о прекращении ими полномочий в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи.

23. Назначает после консультаций с Совфедом и освобождает от должности генпрокурора, его замов и прокуроров регионов.

Главу правительства теперь утверждает Госдума по представлению президентаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24. Формирует Госсовет, Администрацию президента. Руководит и собирает Совет Безопасности.

25. Представляет Совфеду главу и половину от общего числа аудиторов Счетной палаты. Госдума согласовывает зампреда палаты.

ЧТО ТЕПЕРЬ МОЖЕТ СОВФЕД

26. Вводится понятие «пожизненный сенатор». Этот статус получает ушедший с должности президент. Но он имеет право от него отказаться. Пожизненными сенаторами могут стать и до 7 россиян, которые имеют особые заслуги перед страной.

27. Определено количество сенаторов, назначаемых в Совфед президентом сроком на 6 лет: не более 30 человек (ранее - не более 10% от числа назначенных регионами). Сенатором может быть гражданин, достигший 30 лет.

28. За что отвечает Совфед:

- Лишение неприкосновенности бывшего президента.

- Назначение по представлению президента и отставка судей, главы и половины общего числа аудиторов Счетной палаты.

- Консультации по предложенным президентом кандидатурам прокуроров и глав силовых ведомств.

ВОЗМОЖНОСТИ ГОСДУМЫ РАСШИРЯЮТСЯ

29. Утверждение кандидатуры премьера, вице-премьеров и министров. Кроме силовиков.

30. Заслушивание ежегодных отчетов Центробанка.

31. Назначение по представлению президента и освобождение от должности зама главы Счетной палаты и половины аудиторов.

32. Выдвижение обвинений против бывшего президента для лишения его неприкосновенности.

33. Роспуск Госдумы происходит в случае 3 отклонений депутатами представленной президентом кандидатуры премьера. Или вице-премьеров и министров, которых предлагает глава правительства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ В ДОВЕРИИ

34. Премьер вправе поставить перед Госдумой вопрос о доверии кабмину, который должен быть рассмотрен в течение 7 дней.

Если правительство в течение 3 месяцев повторно поставит перед Госдумой вопрос о доверии, а депутаты в доверии правительству откажут, президент принимает решение об отставке кабмина или о роспуске Госдумы и назначении новых выборов.

35. Эти правила не работают во время войны и ЧС. А также в течении года после избрания Госдумы и назначения правительства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788299" frameborder="0"></iframe> Предварительные итоги: 77,92% россиян проголосовали «за» поправки в Конституцию.

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