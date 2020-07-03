2020-07-03T00:43:27+03:00
Звезды

Вышел новый клип группы «Ленинград» – «Фотосессия»

Премьера клипа состоялась 3 июля в 00:15
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый клип группы «Ленинград» называется «Фотосессия»Новый клип группы «Ленинград» называется «Фотосессия»Фото: Кадр видео
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В ночь на 3 июня вышел новый клип группы «Ленинград» под названием «Фотосессия». Поклонники музыкального коллектива с нетерпением ждали начала.

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Фотосессия на вилле? Или всё же - в лесополосе? - инстаграм из клипа группы Ленинград
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Напомним, как писал сайт kp.ru, группа прекратила концертную деятельность, а ее лидер Сергей Шнуров ушел в политику. Эпатажный музыкант стал членом Партии роста и даже объявил, что планирует принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

А на днях стало известно, что Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI, о чем было объявлено поздним вечером 29 июня одновременно на сайте телеканала и в Инстаграме музыканта.

Сообщалось, что такое предложение лидеру «Ленинграда» сделал лично владелец телеканала Микаель Исраелян, и теперь знаменитый «Шнур» вместе с командой RTVI будет работать над главной задачей холдинга — «объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт».

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Сергей Шнуров стал продюсером телеканала
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ИСТОЧНИК KP.RU

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