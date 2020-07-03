ГИБДД планирует закупить в 2020 году более 3,6 тысяч патрульных машин

3 Июль 2020 2020-07-03T01:03:34+03:00

В Госавтоинспекции отметили, что во время вспышки коронавируса в России уменьшилось количество аварий

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ГИБДД планирует закупить в 2020 году 3644 патрульных автомобиля, а также 3818 технических средств контроля за состоянием автомобильных дорог и транспортных средств. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

Кроме того, в интервью «Российской газете» он рассказал, что во время вспышки коронавируса на российских дорогах значительно уменьшилось количество аварий.

«Ограничения в передвижении, в том числе на автомобильном транспорте, вызванные эпидемиологической обстановкой, конечно, отразились и на количестве ДТП», - сказал он.

Так, в марте число аварий уменьшилось на пять процентов, всего же за первый месяц весны было зарегистрировано 10031 дорожно-транспортное происшествие, погиб 951 человек. А уже в апреле количество ДТП снизилось на 41,4% (6465 случаев), число погибших в результате аварий составило 798 человек (снизилось на 20,3%). В мае, по словам Черникова, число ДТП снизилось на 29,4% процента (9371 авария), погибших – 1075 человек – на 15,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU