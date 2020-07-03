Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Путин выразил уверенность, что Москва и Минск будут наращивать связи на всех направлениях
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости БелоруссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Ко Дню независимости Белоруссии российский лидер Владимир Путин направил своему белорусскому коллеги Александру Лукашенко телеграмму, в которой Путин выразил уверенность, что Москва и Минск будут наращивать связи на всех направлениях.
«Уверен, что вместе мы сможем обеспечить наращивание связей на всех направлениях, это отвечает коренным интересам братских народов наших стран», - говорится в телеграмме президента России.
ИСТОЧНИК KP.RU