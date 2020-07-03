Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

3 Июль 2020 2020-07-03T10:09:44+03:00

Путин выразил уверенность, что Москва и Минск будут наращивать связи на всех направлениях

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Ко Дню независимости Белоруссии российский лидер Владимир Путин направил своему белорусскому коллеги Александру Лукашенко телеграмму, в которой Путин выразил уверенность, что Москва и Минск будут наращивать связи на всех направлениях.

«Уверен, что вместе мы сможем обеспечить наращивание связей на всех направлениях, это отвечает коренным интересам братских народов наших стран», - говорится в телеграмме президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU