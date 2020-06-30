2020-06-30T14:16:45+03:00
Общество

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату

Памятник установлен под Ржевом по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бронзовая фигура солдата в 25 метра высотой стоит на 10-метровом насыпном курганеБронзовая фигура солдата в 25 метра высотой стоит на 10-метровом насыпном курганеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржжевом. Специально ради этого события в Россию прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры стран возложили цветы памятнику.

Владимир Путин напомнил, что подвиг советских солдат, многие из которых отдали жизнь за спасение страны и всей Европы от фашизма, не будет забыт, Россия не допустит переписывания истории в угоду чьи-то интересов.

- Советский солдат-победитель спас весь мир от нацизма, этот подвиг нельзя замазать ложью,- сказал Владимир Путин.

Лукашенко добавил - если допустить попытки реабилитировать нацизм и забыть уроки прошлого, то трагедия может повториться.

Монумент в Тверской области установлен по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны, которые обратились в комитет Союзного государства и кпоисковикам Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить подвиг их товарищей, так и не вернувшихся с войны. Бронзовую фигуру 25 метра высотой спроектировал скульптора Коробцов и архитектор Фомин. Стоит памятник на 10-метровом насыпном кургане.

Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в открытие мемориала Советскому солдату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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