Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржжевом. Специально ради этого события в Россию прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры стран возложили цветы памятнику.
Владимир Путин напомнил, что подвиг советских солдат, многие из которых отдали жизнь за спасение страны и всей Европы от фашизма, не будет забыт, Россия не допустит переписывания истории в угоду чьи-то интересов.
- Советский солдат-победитель спас весь мир от нацизма, этот подвиг нельзя замазать ложью,- сказал Владимир Путин.
Лукашенко добавил - если допустить попытки реабилитировать нацизм и забыть уроки прошлого, то трагедия может повториться.
Монумент в Тверской области установлен по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны, которые обратились в комитет Союзного государства и кпоисковикам Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить подвиг их товарищей, так и не вернувшихся с войны. Бронзовую фигуру 25 метра высотой спроектировал скульптора Коробцов и архитектор Фомин. Стоит памятник на 10-метровом насыпном кургане.
Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в открытие мемориала Советскому солдату.
ИСТОЧНИК KP.RU