Профессор Михаил Киселевский рассказал, как собственные клетки могут спасти от рака

3 Июль 2020 2020-07-03T10:48:54+03:00

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Методы борьбы с онкологией не стоят на месте. В последнее время все больше надежд возлагается на методы иммунотерапии и клеточные технологии с генетически модифицированными клетками. О возможностях той терапии рассказал заведующий лабораторией клеточного иммунитета Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина профессор Михаил Валентинович Киселевский.

«Именно генетика дает каждому человеку так называемые клетки-киллеры, которые способны не только распознавать, но и убивать трансформированные, в том числе опухолевые, клетки», - цитирует профессора «Российская газета».

Также Киселевский добавил, что главная задача иммунологов как раз заключается в том, чтобы находить эти клетки и помогать им работать на благо организма. Однако главная сложность в том, что раковые клетки могут ускользать от иммунного надзора.

«Вот мы и разрабатываем подходы клеточной терапии, которые основаны на том, чтобы научить клетки-киллеры распознавать ускользающие опухолевые клетки», - отметил врач.

По словам Киселевского, эта методика успешно помогает бороться с лейкозами, однако специалисты работают над тем, чтобы найти ей применение и в лечении других типов онкологии.

Напомним, ранее были названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком. Самый высокий показатель был зарегистрирован в Архангельской области. Также высокий процент зафиксирован в Брянской области, Сахалинской области, Мордовии и Пензенской области. В Минздраве отметили, что рост числа впервые выявленных случаев связан с улучшением качества диагностики в стране, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU