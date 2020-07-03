2020-07-03T11:11:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве новых случаев коронавируса почти на 90% меньше, чем два месяца назад

В столице выявили 659 инфицированных за минувшие сутки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве новых случаев коронавируса почти на 90% меньше, чем два месяца назадВ Москве новых случаев коронавируса почти на 90% меньше, чем два месяца назадФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве отметили значительное уменьшение количество новых случаев заражения. Так за минувшие сутки инфицированных оказалось почти на 90 процентов меньше, чем два месяца назад. Об этом сообщили в оперативном штабе

За минувшие сутки в Москве подтверждено 659 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 89 процентов меньше, чем 3 мая, когда было выявлено 5948 новых заболевших, а также почти на 20% меньше, чем неделю назад.

В Оперштабе отмечают, что новых число заболевших держится на низком уровне около 600 уже три дня подряд

Среди новых выявленных случаев зарегистрировано 43,4 процента заболевших в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2 процента - от 46 до 65 лет, 10,2 процента - от 66 до 79 лет, 6,8 процента - старше 80 лет, 7,4 процента – дети. По данным Оперштаба, все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Как писал сайт kp.ru, в стране за минувшие сутки выявлено 6 718 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Таким образом по состоянию на пятницу, 3 июля, общее число заразившихся достигло в стране 667 883 человек.

Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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