2020-07-03T11:13:19+03:00
Общество

Врач-сексолог объяснил неуверенным женщинам, как привлечь мужское внимание

Универсальный метод поможет дамам, которым не повезло с самооценкой
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Врач-сексолог посоветовал женщинам, как привлечь мужское вниманиеВрач-сексолог посоветовал женщинам, как привлечь мужское вниманиеФото: Анастасия ШАРОВА
Изменить размер текста:

Врач-сексолог Александр Полеев дал универсальный совет, который поможет женщинам с низкой самооценкой. Простые правила подойдут для каждой дамы, которая не уверенна в своих силах. А еще повысят шансы на обретение второй половинки.

Эксперт отмечает, что мужчин привлекает в женщинах не только внешность, но и уверенность в себе.

Не стоит забывать, что «мужчины – это не одинаковые роботы, сошедшие с конвейера». Все люди разные и если одних женская настойчивость отпугнет, то для других, более застенчивых по своей природе – будет уместной.

- Озвучивать предложения стоит в интеллигентной форме. Сказать, что билеты в кино или театр достались случайно от подружки, которая умерла от насморка. Значительная часть мужчин не избалована женским вниманием, - поясняет ИА «НСН» врач.

Он увидит интерес, желание общаться, при этом никто «за половые органы не тянет».

- Всем некрасивым девушкам известно, что для того, чтобы выйти замуж, надо жить в мужском коллективе. Если ты студентка физтеха или другого факультета, где много мужчин, то без всякого поиска найдется человек, который в тебя влюбится. Это же касается и работы, и всего остального, - напоминает известную истину эксперт.

Он приводит примеры из личной практики: порой даже страшные женщины с отклонениями во внешности находят себе пару и создают крепкие семьи. Кажется, что они никогда не найдут любовь, но правильная линия поведения приводит к победе.

- Они ходили в коллективные турпоходы, где жили в палатках. Один-два сезона – и она замужем, причем за приличным человеком. Уголовники в турпоходы не ходят, там в основном интеллигенты, - советует Полеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Самары выберут место для установки стелы «Город трудовой доблести»
Россия обсуждает возможность открытия границ с некоторыми странами
Стало известно, на какие занятия россияне тратят выходные
Результаты клинических испытаний вакцины от COVID-19 будут в конце лета, заявил Мурашко
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн
ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию
В России опубликовали доклад по итогам дистанционного обучения
Эксперты рассказали об эксплуатации ноутбука в жару
Twitter удаляет термины «черный список», «хозяин» и «раб» из программных кодов
Окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию объявил ЦИК
Врач-сексолог объяснил неуверенным женщинам, как привлечь мужское внимание
В Москве новых случаев коронавируса почти на 90% меньше, чем два месяца назад
Глава Минздрава ответил, зачем носить маски на улице
Профессор Михаил Киселевский рассказал, как собственные клетки могут спасти от рака
В России от коронавируса умерли 40 врачей
За сутки в России зафиксировано 6 718 новых случаев коронавируса
Премьер-министр Франции подал в отставку
США побили очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом
Опасность новой мутации коронавируса объяснили специалисты
Первый день ЕГЭ 2020: Рособрнадзор выпустил первый отчет
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Глава Минздрава сообщил, когда в России возобновят перелёты и концерты
Во Франции нашли таинственный свинцовый саркофаг возрастом около 1 500 лет
Трамп объяснил рост заражений коронавирусом в США лучшим тестированием в мире
Мировые цены на нефть продолжили снижаться
Угрозу проникновения бубонной чумы из Монголии в Россию оценил Роспотребнадзор
Экстремальная жара и грозы: синоптики предупредили о переменах в погоде