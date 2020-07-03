Жители Самары выберут место для установки стелы «Город трудовой доблести»

3 Июль 2020 2020-07-03T12:20:18+03:00

Столице Самарской области присвоили это почетное звание за вклад в Победу

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Самаре накануне, 2 июля, присвоили статус «Город трудовой доблести». Теперь жителям предстоит выбрать место установки памятной стелы в честь присвоения этого высокого звания. О старте общественного голосования в пятницу, 3 июля, объявил губернатор Самарской области и секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

- Предлагаю провести в Самаре общественное голосование по выбору места установки памятной стелы в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». С такой инициативой выходит региональное отделение партии «Единая Россия». Я рассчитываю, что нас поддержит общественность, – обратился глава региона к самарцам.

Напомним, законопроект о присвоении городам, жители которых в годы Великой Отечественной войны внесли вклад в Победу, особого статуса внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Вчера, 2 июля, состоялось заседание оргкомитета «Победа», по итогам которого глава государства подписал Указ о присвоении 20 городам, в том числе Самаре, почетного звания.

Отметим, что ранее был организован сбор подписей в пользу присвоения статуса «Город трудовой доблести». В Самарской области эту инициативу поддержали более 714 тысяч жителей. Ведь столица губернии в годы войны стала местом размещения многих значимых предприятий, которые выпускали здесь для фронта детали, вооружение и самолеты.