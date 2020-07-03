2020-07-03T17:15:45+03:00
Общество

Гидрометцентр предупредил о высоком уровне пожароопасности на юге страны

Роман Вильфанд рассказал, что пятый класс пожаров может ожидать регионы в этом году
Анастасия РЫШКОВА
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Гидрометцентр предупредил о высоком уровне пожароопасности на юге страныГидрометцентр предупредил о высоком уровне пожароопасности на юге страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лето 2020 года ознаменовалось аномальной жарой, а потом и ливнями. Синоптики предупреждают, что многие южные регионы РФ из-за засушливой и жаркой погоды будут подвергнуты пожарам. Так, научный сотрудник Гидромицентра Роман Вильфанд рассказал о возможном возникновении чрезвычайного уровня пожарной опасности в Ставропольском крае.

«Влага в верхнем метровом слое почвы изначально мала. Тем не менее, все-таки осадки выпадали в июне периодически. И поэтому мы не ожидаем очень сильной засухи, хотя, конечно погода очень жаркая», - сказал Роман Вильфанд в эфире радио «Комсомольская правда».

Специалист оценил возможные осложнения и рассказал, какой класс пожаров ожидается этим летом.

«Пожарная ситуация, конечно, очень сложная. Там не просто четвертый, там пятый класс, чрезвычайный класс пожарной опасности. Это, конечно, опасно», - сказал специалист.

В июне Минприроды предложило увеличить контроль за территориями, где ранее можно было не тушить пожары. По данным экологом 90% пожаром в 2019 году пришлось именно на эти зоны. Минприроды подготовило проект поправок, которые увеличивают зоны контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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