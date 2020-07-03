2020-07-03T19:24:04+03:00
Общество

"Не хватает рабочих рук": Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах

Президент сказал, что страна нуждается в притоке новых граждан
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Россию ежегодно приезжают около 15 миллионов трудовых мигрантовВ Россию ежегодно приезжают около 15 миллионов трудовых мигрантовФото: Евгения ГУСЕВА
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Президент Владимир Путин сказал, что для экономического развития страна нуждается в притоке новых граждан, в том числе из других стран. Во многих сферах труда уже испытывают дефицит кадров.

- Скоро это будет очень заметно - не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем,- сказал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию Владимир Путин.

При этом, президент подчеркнул, что в первую очередь в России нуждаются в молодых людях, которые готовы учиться или же уже имеют профессию и планируют применять свои знания в России. Этот поток необходимо контролировать и тщательно отслеживать ситуацию в стране, чтобы не допустить ущемления прав россиян: будь то право на труд, получение медицинских или образовательных услуг.

2019 год стал рекордным по числу прибывших в страну мигрантов. В среднем в Россию в год прибывают 15 миллионов трудовых мигрантов.

Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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