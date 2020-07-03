"Не хватает рабочих рук": Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах

3 Июль 2020 2020-07-03T19:24:04+03:00

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Президент Владимир Путин сказал, что для экономического развития страна нуждается в притоке новых граждан, в том числе из других стран. Во многих сферах труда уже испытывают дефицит кадров.

- Скоро это будет очень заметно - не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем,- сказал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию Владимир Путин.

При этом, президент подчеркнул, что в первую очередь в России нуждаются в молодых людях, которые готовы учиться или же уже имеют профессию и планируют применять свои знания в России. Этот поток необходимо контролировать и тщательно отслеживать ситуацию в стране, чтобы не допустить ущемления прав россиян: будь то право на труд, получение медицинских или образовательных услуг.

2019 год стал рекордным по числу прибывших в страну мигрантов. В среднем в Россию в год прибывают 15 миллионов трудовых мигрантов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788608" frameborder="0"></iframe> Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах.

ИСТОЧНИК KP.RU