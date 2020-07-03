"Не хватает рабочих рук": Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах
Президент Владимир Путин сказал, что для экономического развития страна нуждается в притоке новых граждан, в том числе из других стран. Во многих сферах труда уже испытывают дефицит кадров.
- Скоро это будет очень заметно - не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем,- сказал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию Владимир Путин.
При этом, президент подчеркнул, что в первую очередь в России нуждаются в молодых людях, которые готовы учиться или же уже имеют профессию и планируют применять свои знания в России. Этот поток необходимо контролировать и тщательно отслеживать ситуацию в стране, чтобы не допустить ущемления прав россиян: будь то право на труд, получение медицинских или образовательных услуг.
2019 год стал рекордным по числу прибывших в страну мигрантов. В среднем в Россию в год прибывают 15 миллионов трудовых мигрантов.
Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах.
ИСТОЧНИК KP.RU