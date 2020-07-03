В Москве годовалая девочка утонула в ванной, пока мать играла на кухне в карты

3 Июль 2020 2020-07-03T22:23:56+03:00

Женщина оставила набираться воду и забыла про ребенка

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В ванной одной из московских квартир утонул годовалый ребенок. Мать оставила девочку одну, пока набирается вода, сама же ушла в соседнюю комнату, где собрались друзья.

Компания взрослых играла в карты, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. О девочке мать вспомнила только когда услышала, что из ванной выливается вода. Когда подбежала, ребенок уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место ЧП медики констиатировали смерть ребенка.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности",- сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В рамках расследования проверят, надлежащим ли образом родители исполняли свои обязанности, состояла ли семья на учете как неблагополучная.

В СК сообщили, что трагедия в семье произошла 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU