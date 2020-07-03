2020-07-03T22:23:56+03:00
Происшествия

В Москве годовалая девочка утонула в ванной, пока мать играла на кухне в карты

Женщина оставила набираться воду и забыла про ребенка
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности"Возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности"Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В ванной одной из московских квартир утонул годовалый ребенок. Мать оставила девочку одну, пока набирается вода, сама же ушла в соседнюю комнату, где собрались друзья.

Компания взрослых играла в карты, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. О девочке мать вспомнила только когда услышала, что из ванной выливается вода. Когда подбежала, ребенок уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место ЧП медики констиатировали смерть ребенка.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности",- сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В рамках расследования проверят, надлежащим ли образом родители исполняли свои обязанности, состояла ли семья на учете как неблагополучная.

В СК сообщили, что трагедия в семье произошла 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Британские истребители вылетели на перехват российских Ту-142, но не успели
«Это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ»: Производитель мороженого «Радуга» ответил на критику
В Москве годовалая девочка утонула в ванной, пока мать играла на кухне в карты
В Москве за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков
Быстрыкин о расследовании преступлений фашистов: Нельзя допустить героизации нацизма
Ливень в Москве 3 июля 2020: Дерево упало на линию метро
"Бассейн на колесах": Пассажиры сняли видео в затопленном автобусе в Красногорске
Геннадий Хазанов опроверг сообщения о срочном вызове врачей
Губернатор Подмосковья поручил экстренным службам готовиться: «Дождь будет идти всю ночь»
Гэтжи о смерти отца Хабиба Нурмагомедова:"Душераздирающие новости, он был легендой"
В ВОЗ заявили, что мир может избежать второй волны коронавируса
Тренер Макгрегора:"Нурмагомедов-старший был гением единоборств"
Роспотребнадзор до 2021 года запретил утренники и балы в детсадах и школах
В Афинах экстренно сел самолет из-за срабатывания датчика возгорания
Новый штамм свиного гриппа в Китае может привести к новой пандемии, считают в Роспотребнадзоре
Четыре человека погибли после взрыва на фабрике фейерверков в Турции
"Не хватает рабочих рук": Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах
Задержанным чиновником Минобрнауки оказалась замминистра Лукашевич
В Москве задержан чиновник Минобрнауки по делу о хищении бюджетных денег
"Дисциплина важнее таланта": Игорь Рыбаков раскрыл тренерский секрет Абдулманапа Нурмагомедова
Путин выразил Хабибу Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца-Абдулманапа
Минобороны РФ: разрушение ДРСМД не связано с деятельностью Китая
В Москве 3 июля объявлено экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра
Адвокат Ефремова передумал и опроверг свои слова о непризнании вины актером
Гидрометцентр предупредил о высоком уровне пожароопасности на юге страны
«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа
Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия