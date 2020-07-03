В США освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила

3 Июль 2020 2020-07-03T23:55:27+03:00

В общей сложности Питер Мэллори провел за решеткой около девяти лет

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В США вышел на свободу педофил, которого в 2012 году приговорили к тысяче годам тюрьмы. В общей сложности Питер Мэллори из штата Джорджия провел за решеткой около девяти лет, однако судьи решили, что он уже отсидел достаточно, и преступника освободили условно-досрочно, сообщает газета New York Post.

Издание отмечает, что окружной прокурор во время судебного заседании признался в своем бессилии: сторона обвинения не смогла повлиять на происходящее и добиться, чтобы преступника оставили под стражей.

Полиция задержала Мэллори в 2011 году, ему были предъявлены обвинения в хранении детской порнографии, подделке улик и вторжении в частную жизнь. У него была собственная телестанция в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии, где он работал. При обыске на компьютере Мэллори обнаружили более 26 тысяч файлов с детской порнографией.

Позже, через год, во время судебных слушаний судья назвал подсудимого «самым активным коллекционером детской порнографии в мире» и вынес обвинительный приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU