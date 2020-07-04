2020-07-04T04:50:58+03:00
В мире

США направили в Южно-Китайское море два авианосца

Ранее Пентагон выразил серьезную озабоченность в связи с планами Китая провести там военные учения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский авианосец «Рональд Рейган»Американский авианосец «Рональд Рейган»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты направили в Южно-Китайское море две ударные группы кораблей во главе с двумя авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц», сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на командующего одной из этих авианосных групп, контр-адмирала Джорджа Уикоффа.

«Цель состоит в том, чтобы показать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены региональной безопасности и стабильности», - заявил он в интервью журналу.

Контр-адмирал Уикофф не стал уточнять, в каком именно районе Южно-Китайского моря будут действовать авианосцы. При этом он подчеркнул, что присутствие американских военных кораблей в регионе – это не ответ на китайские учения, однако добавил, что «растущая военная самоуверенность Пекина оправдывает американское военно-морское присутствие».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пентагон выразил обеспокоенность планами Китая в начале июля провести военные учения близ Парасельских островов в Южно-Китайском море. В Минобороны США напомнили, что район, где КНР проводит свои маневры, охватывает спорные воды и территорию, а также призвали Пекин «снизить милитаризацию и давление на соседей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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