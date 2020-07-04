Драка молодежи в центре Киева закончилась стрельбой

4 Июль 2020 2020-07-04T13:17:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в субботу, 4 июля, в центре Киева подралась молодые ребята. В итоге после разбирательства спор они решили закончить стрельбой, в результате которой пострадали три человека.Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции украинской столицы.

«Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы», - говорится в сообщении.

В киевской полиции утонили, что, когда конфликт между молодыми людьми перерос в драку, один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов.

В результате драки двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы, один получил касательное ранение ноги, медработники оказали ему помощь на месте происшествия.

Правоохранительные органы киевской столицы открыли уголовное дело по факту хулиганства и задержала десять человек. Участникам драки грозит до семи лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU