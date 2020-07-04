2020-07-04T12:40:06+03:00
Звезды

Киевский суд снял запрет на въезд в Украину Элджею

Служба безопасности незалежной ранее запретила въезд российскому рэперу на территорию страны на три года
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете на въезд в незалежную российскому рэперу Алексею Узенюку, известному как Элджею.

Трехлетний запрет на въезд российскому певцу Службы безопасности ввела в 2018 году.

«Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года», - говорится в реестре судебных решений киевского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити»,
Ослаб ли коронавирус в летнюю жару, рассказал вирусолог
Это рекорд: в России зафиксировано самое теплое полугодие за 130 лет
Зеленский отказался комментировать встречу нормандской «четверки» в Берлине
Как отличить коронавирус от простуды и гриппа, объяснил вирусолог
Киевский суд снял запрет на въезд в Украину Элджею
МИД РФ прокомментировал сообщение о повышенной радиации над Северной Европой
Новые данные по коронавирусу в России: число вылечившихся и число умерших
Пхеньян не нуждается в переговорах с Вашингтоном, заявили в КНДР
Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России
Российский самолет-амфибия помог в тушении пожара на фабрике фейерверков в Турции
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки, принадлежавшей Путину
В России выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом
Торнадо в Орехово-Зуево сняли на видео
Как расположить к себе собеседника: пять беспроигрышных комплиментов
В Москве вылечили еще 1 620 пациентов с коронавирусом
10 тысяч военных направили в зону наводнений в Японии