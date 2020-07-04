Киевский суд снял запрет на въезд в Украину Элджею

4 Июль 2020 2020-07-04T12:40:06+03:00

Служба безопасности незалежной ранее запретила въезд российскому рэперу на территорию страны на три года

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Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете на въезд в незалежную российскому рэперу Алексею Узенюку, известному как Элджею.

Трехлетний запрет на въезд российскому певцу Службы безопасности ввела в 2018 году.

«Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года», - говорится в реестре судебных решений киевского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU