Прощание с Виктором Проскуриным завершилось в Москве

4 Июль 2020 2020-07-04T13:12:18+03:00

В Театральном училище имени Щукина прошло прощание в заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным

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Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным завершилось в Москве. Оно состоялось в субботу, 4 июля, в Театральном институте имени Щукина. Легендарного артиста в последний путь родные, близкие и коллеги проводили аплодисментами.

Напомним, что актер скончался 30 июня на 69-м году жизни после тяжелой болезни.

Проститься с ним пришли: Александр Балуев, Григорий Мартиросян, Елена Скороходова, Александр Рапопорт, Ирина Шевчук, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и другие знаменитости.

Ирина Шевчук выразила соболезнования от всего театра «Ленком» и прочитала любимые стихи актера.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщают РИА Новости.

Виктор Проскурин родился в 1952 году. После окончания театрального училища имени Щукина служил в Театре "Леном", где сразу он получил роль Палача в спектакле "Тиле Уленшпигеле".

Актер стал известен широкой публике после роли Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" (1977г.) по пьесе Константина Симонова.

Лучшими работами актера стали роли в картинах: "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Дорога на край жизни", "Очаровательные негодники" и многих других.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788023" frameborder="0"></iframe> Умер актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин.

ИСТОЧНИК KP.RU