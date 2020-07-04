2020-07-04T13:04:43+03:00
Спорт

Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити»,

Ранее поступило сообщение, что футболист намерен покинуть «Барселону»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Футболист Лионель МессиФутболист Лионель МессиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболист Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», приостановив переговоры о продлении контракта с футбольным клубом «Барселона», который заканчивается летом 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее СМИ сообщили о том, что аргентинец, который играет за «Барселону» с 2004 года, может покинуть клуб из-за того, что его утомила напряжённая обстановка между игроками команды.

Как сообщает Fox Sports, футболист рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити». В издании отмечается, что Лионель Месси хочет покинуть каталонцев и воссоединиться с главным тренером английской команды Хосепом Гвардиолой, с которым он работал еще в «Барселоне».

За 16 лет карьеры за «Барселоне» Лионель Месси десять раз становился чемпионом Испании и шесть раз выиграл Кубок Испании. Шесть раз футболист становился обладателем «Золотого мяча». Четыре раза команда побеждала в Лиге чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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