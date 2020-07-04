2020-07-04T20:13:49+03:00
Спорт

"Сельта" сыграла вничью 1:1 с "Бетисом" в чемпионате Испании, Смолов ушел с поля без гола

В поединке 34 тура россиянин отыграл чуть больше одного тайма
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Матч "Сельты" завершился вничью 1:1.Матч "Сельты" завершился вничью 1:1.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Сельта", за которую играет форвард сборной России Федор Смолов, сыграла вничью 1:1 в матче 34 тура чемпионата Испании против "Бетиса". Русский игрок вышел в стартовом составе своей команды на эту встречу. Однако отыграл чуть больше одного тайма - Смолова заменили на 54-й минуте встрече при счете 1:0. На 22-й минуте поединка счет в поединке открыл форвард "Сельты" Нолито. Счет сохранился до конца первого тайма. Ну а на 78-й минуте встречи защитник "Бетиса" Зухаир Федаль с передачи полузащитника Серхио Каналеса забил ответный гол. Поединок завершился в итоге вничью 1:1. После этой встречи "Бетис" - на 13 месте в турнирной таблице Ла Лиги с 40 очками. У "Сельты" - 34 балла и 17-я позиция. Следующая встреча у клуба из Виго 7 июля. Дома "Сельта" примет "Атлетико". А спустя сутки "Бетис" дома играет с "Осасуной".

ИСТОЧНИК KP.RU

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