Россия ответила на отказ Турции признать Крым

4 Июль 2020 2020-07-04T20:20:38+03:00

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Полуостров Крым стал неотъемлемой частью Российской Федерации еще в 2014 году после проведенного среди жителей территории референдума. За воссоединение с государством в то время высказались 96,77% избирателей, однако до сих пор не все представители мирового сообщества, например, Турции, признали Крым частью российской территории. Эксперты и политики отреагировали на обещание министра иностранных дел Турции Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение полуострова с РФ.

Так, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны третьих государств.

- Нас не удивило данное заявление главы турецкого МИД. Самое главное для Крыма - это признание и поддержка России. Рано или поздно мировое сообщество будет вынуждено признать полуостров российской землей, поскольку это свершившийся исторический факт, с ним надо считаться, - объяснил сенатор.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров сказал, что министр Турции «переигрывает» в своих заявлениях, а крымские татары «не торопясь дождутся правительства, которое будет адекватно реагировать на международную обстановку».

По словам Умерова, отказ признавать Крым российских способен нанести вред экономики Турции, которая «зависима от российского туристического потока, а также сельскохозяйственного и энергетического рынка».

Специалист по межнациональным отношениям Заур Смирнов в интервью отметил, что в Турции существует две точки зрения по поводу Крыма: официальная, которая не признает полуостров российским, и общественная – строго противоположная.

- Сейчас турецкая сторона находится между необходимостью быть солидарной со Штатами и западными государства по крымскому вопросу и собственными интересами на полуострове, - заявил эксперт, отметив, что Украина без Крыма не интересна крымско-татарской диаспоре Турции.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Турции Реджеп Эрдоган заявлял о том, что его государство никогда не признает Крым российским и будет поддерживать независимость Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал вернуть Крым и людей себе.

ИСТОЧНИК KP.RU