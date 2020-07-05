Эксперт назвал шесть главных "глупостей" водителей

5 Июль 2020 2020-07-05T08:23:38+03:00

К ДТП может привести не до конца закрытый капот автомобиля, а неправильная посадка за рулём - к травмам

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Водитель может не до конца закрыть капот машины, и это приведёт не только к повреждению лобового стекла, но и к моментальному закрытию обзора для водителя, рассказал эксперт журнала "За рулём" Илья Пименов.

Он также перечислил другие самые распространённые "глупости", которые могут привести к серьёзным последствиям для водителей.

Так, Пименов отметил, что водители часто открывают дверь машины, не проверив поток машин. Это может привести не только к вырванной двери, но и к более трагическим ситуациям. Эксперт добавил, что двери могут открыться и на ходу, потому следует в начале движения блокировать центральный замок машины.

ИСТОЧНИК KP.RU