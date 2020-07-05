2020-07-05T17:14:45+03:00
Спорт

Мадридский "Реал" победил "Атлетик" 1:0 в чемпионате Испании

Победный гол у "королевского" клуба забил Серхио Рамос
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Реал" одержал победу благодаря голу Серхио Рамоса."Реал" одержал победу благодаря голу Серхио Рамоса.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 5 июля, в городе Бильбао прошел матч 34 тура чемпионата Испании по футболу в Примере. "Атлетик" принимал на своем поле мадридский "Реал" и гости смогли добиться важной для них победы. Команда Зидана выиграла со счетом 1:0 и для это был крайне важно сделать, поскольку они ведут гонку за звание чемпиона Испании с "Барселоной".

Единственный мяч в поединке на 73-й минуте игры забил капитан "Реала" защитник Серхио Рамос. Он был точен с пенальти и таким образом забил свой 10-й гол в нынешнем сезоне.

Благодаря этой победе "Реал" набрал 77 очков и теперь идет на чистом первом месте в таблице. Отрыв от "Барселоны" составляет сразу 7 очков. А вот "Атлетик" с 48 очками остался на 8 месте в турнирной таблице.

Отметим, что у каталонцев своя игра еще в запасе. Шанс набрать свои 3 очка они получат вечером - в 23:00 по московскому времени команда играет проти "Вильярреала" в гостях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мадридский "Реал" победил "Атлетик" 1:0 в чемпионате Испании
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