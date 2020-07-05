Новое правительство Франции будет оглашено 6 июля

5 Июль 2020 2020-07-05T17:24:54+03:00

Совет министров Франции может быть утвержден уже в понедельник 6 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В кабинет войдут 20 новых министров и их заместителей

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В Елисейском дворце сообщили, что новый состав правительства Франции под руководством премьер-министра Жана Кастекса может быть сформирован 6 июля.

В новый кабинет должны войти порядка 20 министров и их заместителей отметили в администрации президента Эмманюэля Макрона.

Президент и премьер "продолжают проводить консультации с целью формирования нового кабмина в понедельник". Предполагается, что сначала будут оглашены списки глав министерств, а уже потом названы имена госсекретарей, передает ТАСС.

Напомним, что в пятницу 3 июля Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром. Он получил распоряжение сформировать новое правительство. С приходом нового премьер-министра Эдуар Филипп подал прошение об отставке после трех лет работы на высокопоставленной должности.Он продолжал вести дела до момента назначения нового главы совета министров Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU