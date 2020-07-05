2020-07-05T17:24:54+03:00
Политика

Новое правительство Франции будет оглашено 6 июля

В кабинет войдут 20 новых министров и их заместителей
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Совет министров Франции может быть утвержден уже в понедельник 6 июляСовет министров Франции может быть утвержден уже в понедельник 6 июляФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Елисейском дворце сообщили, что новый состав правительства Франции под руководством премьер-министра Жана Кастекса может быть сформирован 6 июля.

В новый кабинет должны войти порядка 20 министров и их заместителей отметили в администрации президента Эмманюэля Макрона.

Президент и премьер "продолжают проводить консультации с целью формирования нового кабмина в понедельник". Предполагается, что сначала будут оглашены списки глав министерств, а уже потом названы имена госсекретарей, передает ТАСС.

Напомним, что в пятницу 3 июля Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром. Он получил распоряжение сформировать новое правительство. С приходом нового премьер-министра Эдуар Филипп подал прошение об отставке после трех лет работы на высокопоставленной должности.Он продолжал вести дела до момента назначения нового главы совета министров Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Австрии задержала второго подозреваемого в убийстве россиянина
Пациент с признаками бубонной чумы госпитализирован в Китае
Новое правительство Франции будет оглашено 6 июля
Канье Уэст может столкнуться с проблемами при попытке баллотироваться в президенты
Мадридский "Реал" победил "Атлетик" 1:0 в чемпионате Испании
США провели учения в Южно-Китайском море с двумя авианосцами и бомбардировщиком
«Сильная атака коронавируса»: Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию в Израиле
Не панацея: Лекарство, которое скупал Трамп, снизит тяжесть болезни, но не вылечит от коронавируса
Семейная ссора на Украине привела к серьезному пожару
Женщина пыталась доказать свою правоту, используя пса, как нунчаки
Два разных штамма коронавируса выявили на севере Италии
Стоматологи назвали самые опасные для здоровья зубов привычки
В чем опасность медленной езды на трассах, объяснил эксперт
Как определить болезни по языку, рассказали эксперты
Сенатор Крыма рассказал, кто уничтожает Украину
Бизнесмен заказал маску из золота и золотых нитей для защиты от коронавируса