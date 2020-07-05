Зеленский приказал «полностью» оснастить украинский флот ракетным вооружением

5 Июль 2020 2020-07-05T21:25:04+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать Военно-морские силы незалежной «образцом мощи и современности» и приказал «полностью» оснастить украинский флот ракетным вооружением.

«Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины (…) Полностью оснастим ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания», - заявил украинский лидер, выступая в Одессе по случаю Дня Военно-морских сил страны

Зеленский заявил, что Украина должна быть морской державой в «реальном настоящем и ближайшем будущем», а не «в далёких воспоминаниях прошлого». Кроме того, незалежная должна быть полностью осведомлена о ситуации в море, а также подводном пространстве.

По его словам, на данный момент «сверхважными» являются испытания ракетного комплекса «Нептун». Украинский лидер считает, что его принятие на вооружение сделает страну «ещё более сильным игроком в акватории Чёрного и Азовского морей».

Как писал сайт kp.ru, во время своей торжественной речи для моряков Зеленский заявил, что никогда не простит тех, кто «забрал» Крым

ИСТОЧНИК KP.RU