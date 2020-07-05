2020-07-05T23:51:59+03:00
Общество

Умер Владимир Трошкин, серебряный призер Евро-1972 в составе сборной СССР по футболу

Владимир Трошкин умер в возрасте 72 лет
Юлия КЕКОВА
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В воскресенье, 5 июля 2020 года, умер серебряный призер Евро-1972 в составе сборной СССР по футболу Владимир Трошкин - бывший футболист сборной СССР и киевского "Динамо".

Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Украины, что он умер в возрасте 72 лет.

- Владимир Трошкин - это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, игрока, который никогда не сдавался, - сказал Суркис, пишет Интерфакс.

Трошкин родился 28 сентября 1947 года. Ранее он выступал за футбольный клуб "Динамо" (Киев). Также он считался универсальным футболистом, неудержимым в атаке, цепким и аккуратным в защите.

После завершения карьеры игрока он начал тренировать команды СКА (Киев), "Авангард" (Ровно), позже работал ассистентом главного тренера олимпийской сборной Украины, работал в Федерации футбола Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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