В Москве суд рассмотрит ходатайство об аресте замминистра науки Лукашевич

6 Июль 2020 2020-07-06T01:32:34+03:00

Сама Марина Лукашевич не считает себя виновной

Изменить размер текста: A A

Тверской суд Москвы в понедельник, 6 июля, рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова за аферу на 40 миллионов рублей.

Инициатива от следствия о заключении обвиняемых в нарушении закона поступила еще 3 июля, однако в суде решили отложить ее рассмотрение до следующей недели. До 6 июля фигурантам дела продлено задержание до этого момента, рассказали в суде ТАСС.

Судебные заседания по рассмотрению ходатайств назначены на 15:00 по мск.

Ранее сайт kp.ru писал, что стало известно о задержании Лукашевич. Ее подозревают в совершении преступления, которое могло привести к исчезновению порядка 40 миллионов бюджетных денег, выделенных для ремонта в интересах министерства.

- В 2016 году Лукашевич заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки. Выяснилось, что она подделала отчеты о выполненной работе. На то момент работу принимал сообщник подозреваемой, - пояснили "Комсомолке" в Главном следственном управлении ГУ МВД России по г. Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замминистра Марина Лукашевич задержана за аферу на 40 миллионов. Что известно о деле

Следователи раскрыли преступную схему и рассказали, как чиновнице удалось украсть деньги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU