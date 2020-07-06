Росстат назвал регионы, жители которых «зависают» в Интернете

6 Июль 2020 2020-07-06T08:43:04+03:00

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Росстат назвал регионы, жители которых наиболее вовлечены в интернет-пространство. В лидерах оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь на сто человек населения приходится самый высокий показатель тех, кто «зависает» в Сети.

Регионы-лидеры по числу жителей в Сети:

ЯНАО – 94%,

ХМАО – 93%,

Чукотка – 92%,

Севастополь – 91%,

Москва - 90%.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян уверен, что такие показатели в отдаленных регионах объясняются тем, что жители почти не имеют иных развлечений и возможностей для досуга.

- Зачастую в малых городах люди проводят больше времени в Интернете, чем в больших. Это связано это с тем, что Сеть для них — фактически единственный источник развлечений и полезной информации, — пояснил NEWS.ru эксперт.

А вот показатели по Москве являются не совсем объективными, уверен специалист. Он отмечает, что цифры в столице выше, указанные 90% - это огрехи методов сбора информации.

Росстат собирает данные на основе телефонных опросов, люди привыкли к подобным звонкам и просто не отвечают на них.

Ранее россияне назвали уровень зарплаты, которую хотели бы получать после завершения пандемии. исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру», сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU