Мишустин: В детских садах появится 100 тысяч дополнительных мест

6 Июль 2020 2020-07-06T12:31:41+03:00

Об этом премьер-министр заявил на совещании с кабмином

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что почти 100 тыс. мест планируется создать в детских садах до конца 2020 года. Глава кабинета министров объявил это в ходе совещания с вице-премьерами.

«До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тыс. мест в дошкольных учреждениях», - сказал Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что это необходимая мера. В стране идет демографический рост, количество детей растет. На данный момент в ясли и детские сады ходят более 7,5 млн детей. К тому же увеличение мест в дошкольных учреждениях позволит многим матерям раньше выходить на работу.

Сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Таким образом будет координироваться работа дошкольных организаций. Премьер отметил, что родителям важно вовремя узнавать о наличии свободных мест в детских садах. Теперь они смогут это сделать через портал госуслуг.

Ранее правительством было принято решение о строительстве в 2020 году более 700 дошкольных учреждений, которые смогут принять более 100 тысяч детей. В 2019 году было введено в эксплуатацию 577 детских садов по всей России на 79 тысяч мест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788936" frameborder="0"></iframe> До конца года в России планируется создать ещё около 100 тыс. мест в детсадах — Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU