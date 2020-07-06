2020-07-06T14:55:35+03:00
Общество

Для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, предложили ввести штрафы

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предложил наказывать вплоть до закрытия организации
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За жестокое обращение с животными будут выписывать большие штрафы и наказывать административноЗа жестокое обращение с животными будут выписывать большие штрафы и наказывать административноФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предлагает закрепить в Кодексе об административных правонарушениях ответственность зоопарков и цирков за жестокое обращение с животными.

"За нарушение порядка использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях - это цирки, зоопарки: это жестокие методы дрессировки, нарушение правил содержания животных, их использование в контактных зоопарках не только штрафы, тут может быть применена более широкая линейка административной ответственности, вплоть до приостановления деятельности организаций", - сообщил глава комитета Владимир Бурматов.

Также было предложено ввести штрафы и для хозяев, которые выбрасывают своих животных на улицу. За такие действия будут выписаны большие штрафы. Их размер пока не называется.

Также в поправках появится пункт об административной ответственности за жестокое обращение с животными и нарушение правил их содержания в благотворительных организациях и приютах.

В опубликованном ранее на портале проектов нормативно-правовых актов текст нового КоАП за жестокое обращение с животными предполагает штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф за аналогичные правонарушения составит от 30 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей и юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

Как отметил Бурматов, поправки уже одобрены рабочей группой в правительстве и прошли обсуждение на портале regulation, сообщило агентство Интерфакс.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до конца года внести изменения в российское законодательство, которые усилят административную ответственность за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков назвал приоритет работы президента и правительства
Трампа предупредили, что Путин знает английский, хоть и пользуется переводчиком
Курс рубля на 6 июня 2020: впервые с начала мая евро дороже 81
Почему нельзя есть грибы детям до 14 лет, объяснили в Роспотребнадзоре
В Польше хотят запретить однополым парам усыновлять детей
«Нацепил пилотку, взял палку»: Политолог оценил угрозы Украины в адрес России
Для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, предложили ввести штрафы
Жан-Клод Ван Дамм о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: "Его жизненный путь вызывает восхищение"
"Мне жаль, что я покидаю тебя": Эннио Морриконе оставил некролог о самом себе
Умер Сергей Заграевский - художник и писатель
Путин заявил, что пока не ясны сроки открытия границ стран Европы для россиян
В Тюменской области продолжают заменять пришедшие в негодность деревянные школы новыми и открывать фельдшерско-акушерские пункты