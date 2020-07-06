Для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, предложили ввести штрафы

6 Июль 2020 2020-07-06T14:55:35+03:00

За жестокое обращение с животными будут выписывать большие штрафы и наказывать административно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предлагает закрепить в Кодексе об административных правонарушениях ответственность зоопарков и цирков за жестокое обращение с животными.

"За нарушение порядка использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях - это цирки, зоопарки: это жестокие методы дрессировки, нарушение правил содержания животных, их использование в контактных зоопарках не только штрафы, тут может быть применена более широкая линейка административной ответственности, вплоть до приостановления деятельности организаций", - сообщил глава комитета Владимир Бурматов.

Также было предложено ввести штрафы и для хозяев, которые выбрасывают своих животных на улицу. За такие действия будут выписаны большие штрафы. Их размер пока не называется.

Также в поправках появится пункт об административной ответственности за жестокое обращение с животными и нарушение правил их содержания в благотворительных организациях и приютах.

В опубликованном ранее на портале проектов нормативно-правовых актов текст нового КоАП за жестокое обращение с животными предполагает штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф за аналогичные правонарушения составит от 30 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей и юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

Как отметил Бурматов, поправки уже одобрены рабочей группой в правительстве и прошли обсуждение на портале regulation, сообщило агентство Интерфакс.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до конца года внести изменения в российское законодательство, которые усилят административную ответственность за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU