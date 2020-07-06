Российские регионы сократили закупку лекарств для льготников
Российские регионы сократили закупку лекарств для льготных категорий граждан почти на четверть.
По мнению экспертов аналитической компании DSM Group, одной из основных причин этого считается нехватку денег в бюджетах субъектов. В том числе при переключении внимания местных чиновников на борьбу с коронавирусом.
К слову, в Ростовской области власти закупили все необходимые лекарства заранее, еще в прошлом году, пишут "Известия".
В целом с января по май регионы закупили 39,4 миллионов упаковок препаратов для льготников. Сообщается, что это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в это же время приобрели более 52 миллионов лекарственных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU