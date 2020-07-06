Российские регионы сократили закупку лекарств для льготников

6 Июль 2020 2020-07-06T23:52:13+03:00

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Российские регионы сократили закупку лекарств для льготных категорий граждан почти на четверть.

По мнению экспертов аналитической компании DSM Group, одной из основных причин этого считается нехватку денег в бюджетах субъектов. В том числе при переключении внимания местных чиновников на борьбу с коронавирусом.

К слову, в Ростовской области власти закупили все необходимые лекарства заранее, еще в прошлом году, пишут "Известия".

В целом с января по май регионы закупили 39,4 миллионов упаковок препаратов для льготников. Сообщается, что это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в это же время приобрели более 52 миллионов лекарственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU