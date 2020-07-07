Назван возможный ответ на удар Украины по Крыму

7 Июль 2020 2020-07-07T02:16:15+03:00

Эксперт рассказал, что в таком случае могло бы быть уничтожено

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Российская армия нанесет удары по атакующей стороне в том случае, если Украина попытается напасть на Крым. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявления главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы, заявившего о подготовке своей страны к военным действиям против РФ.

По мнению специалиста, противник, в таком случае, получит не только отпор со стороны России, но и может лишиться своих баз и штабов.

- Львовская база и другие могут быть уничтожены, причем полностью, - отметил Кнутов в разговоре с "Вечерней Москвой".

Напомним, главком ВМС Украины Алексей Неижпапа высказывался о "планах по возвращению Крыма". Украинская сторона не только теряет надежды "вернуть" себе полуостров, но и грозит возможной конфронтацией.

После воссоединения Крыма с Россией по итогам референдума в 2014 году, Киев перекрыл подачу пресной воды из Днепра на полуостров по Северо-Крымскому каналу. В настоящее время жители полуострова полностью получают пресную воду из собственных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU