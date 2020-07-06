2020-07-06T10:13:07+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление командующего ВМС Украины о боевых действиях

Контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил журналистам, что Украина собирается "вернуть Крым"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинцы вновь заявили об агрессии со стороны РоссииУкраинцы вновь заявили об агрессии со стороны РоссииФото: REUTERS
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В Совфеде ответили на заявления командующего ВМС Украины Алексея Неижпапа, который в интервью заявил о планах страны "вернуть Крым" и подготовке "войны с Россией".

- Само это заявление - уже провокация. Конечно, ни о каких боевых действиях с Россией и речи быть не может,- заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

Украинский контр-адмирал считает, что причиной возможного военного конфликта станет желание России "разблокировать воду" из Днепра, которую ранее поставляли в Крым. Якобы для этого военные атакуют территорию в Херсонской области.

Алексей Неижпапа заверил, что его подчиненные готовятся к нападению, и что у Украины есть в распоряжении комплексы "Нептун", которые можно применять с территории страны "на подходах к Севастополю".

В Совфеде в свою очередь напоминают, что Украина неоднократно заявляла о "российской агрессии". В 2019 году в Незалежной готовились к атаке "по трем направлениям", но никаких столкновений так и не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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