2020-07-07T07:54:58+03:00
Общество

Кабмин поддержал запрет российским послам иметь иностранное гражданство

Дипломатам также могут запретить иметь вид на жительство в других странах
Ксения АНУФРИЕВА
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Кабмин поддержал запрет российским послам иметь иностранное гражданствоКабмин поддержал запрет российским послам иметь иностранное гражданствоФото: REUTERS
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект нормативного акта, который запретит послам России иметь гражданство или вид на жительство иностранного государства. Проект внесли в Государственную думу сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас.

Согласно документу, отзыв правительства на который есть у РИА Новости, российским послом в другой стране или постпредом России в любой международной организации не может стать гражданин, у которого есть иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом.

По мнению правительства, такие изменения обусловлены принятием закона о конституционной поправке "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

- Этот закон установил ограничения по наличию у некоторых лиц иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России в другой стране. Правительство закон поддерживает, - говорится в отзыве кабинета министров.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что пока что непонятно, когда страны мира начнут открывать свои границы для россиян. В настоящее время России обсуждает с некоторыми государствами возможность открытия границ, однако точного решения по этому поводу нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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