Кабмин поддержал запрет российским послам иметь иностранное гражданство
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект нормативного акта, который запретит послам России иметь гражданство или вид на жительство иностранного государства. Проект внесли в Государственную думу сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас.
Согласно документу, отзыв правительства на который есть у РИА Новости, российским послом в другой стране или постпредом России в любой международной организации не может стать гражданин, у которого есть иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом.
По мнению правительства, такие изменения обусловлены принятием закона о конституционной поправке "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".
- Этот закон установил ограничения по наличию у некоторых лиц иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России в другой стране. Правительство закон поддерживает, - говорится в отзыве кабинета министров.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что пока что непонятно, когда страны мира начнут открывать свои границы для россиян. В настоящее время России обсуждает с некоторыми государствами возможность открытия границ, однако точного решения по этому поводу нет.
ИСТОЧНИК KP.RU