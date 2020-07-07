Опубликовано видео взрыва метеорита в небе над Токио

7 Июль 2020 2020-07-07T10:55:38+03:00

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В ночном небе над Токио взорвался метеорит. Звук слышали многие местные жители, правда, как потом они признавались в соцсетях, этот грохот приняли за буйных соседей или шум, доносящийся с дороги. Те, кто был на улице в момент падения метеорита, видели яркую вспышку, так что сразу стало очевидно, что дело не в соседях.

Даичи Фудзи, куратор городского музея Hiratsuka в префектуре Канагава, поспешил проверить камеру, установленную на балконе дома. Ему повезло - метеорит попал в кадр.

- 2 июля 2020 года огненный шар ярче полной луны (это особенно яркий метеор) можно было видеть в небе над Токио. Вспышку можно было увидеть даже в помещении,- подписал ролик, опубликованный в Интернете ученый.

Метеорит пересек небо с запада на восток. Ученые считают, что диаметр небесного тела превышает 1,5 метра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789107" frameborder="0"></iframe> Видео взрыва метеорита в небе над Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU