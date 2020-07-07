Опубликовано видео взрыва метеорита в небе над Токио
В ночном небе над Токио взорвался метеорит. Звук слышали многие местные жители, правда, как потом они признавались в соцсетях, этот грохот приняли за буйных соседей или шум, доносящийся с дороги. Те, кто был на улице в момент падения метеорита, видели яркую вспышку, так что сразу стало очевидно, что дело не в соседях.
Даичи Фудзи, куратор городского музея Hiratsuka в префектуре Канагава, поспешил проверить камеру, установленную на балконе дома. Ему повезло - метеорит попал в кадр.
- 2 июля 2020 года огненный шар ярче полной луны (это особенно яркий метеор) можно было видеть в небе над Токио. Вспышку можно было увидеть даже в помещении,- подписал ролик, опубликованный в Интернете ученый.
Метеорит пересек небо с запада на восток. Ученые считают, что диаметр небесного тела превышает 1,5 метра.
Видео взрыва метеорита в небе над Токио.
ИСТОЧНИК KP.RU