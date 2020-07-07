7 Июль 2020 2020-07-07T22:44:27+03:00

«Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба Фото: Twitter.com

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Генеральный директор футбольного клуба «Спартака» Томас Цорн отправлен в отставку. Такое решение Совет директоров Футбольного клуба принял во вторник, 7 июля.

Томаса Цорна, занимавшего должность генерального директора московского клуба с мая 2019 года, поблагодарили за проделанную работу

«Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение об освобождении с должности Томаса Цорна, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице клуба «Спартак» в Twitter.

До работы в московском клубе «Спартаке» Томас Цорн руководил агентством Tomas Zorn Sportmanagment (TZS), в число его клиентов входили футболисты Эльмир Набиуллин («Сочи»), Магомед Оздоев («Зенит»), Виталий Гудиев («Ахмат»), и многие другие игроки.

ИСТОЧНИК KP.RU