2020-07-07T19:35:21+03:00
Общество

Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа продают почти за 4 миллиона рублей

Мяч принадлежал «высокопоставленному российскому чиновнику»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Автограф Владимира Путина Фото: momentsintime.comАвтограф Владимира Путина Фото: momentsintime.com
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На продажу выставлен бейсбольный мячик, за который просят 54 тысячи долларов. В рублях это около 4 миллионов. Таким ценным этот, на первый взгляд обычны товар, делают две подписи – на одной стороне автограф российского президента Владимира Путина, на другой – президента США Дональда Трампа.

Объявление размещено на сайте Moments in time, здесь выставляют на продажу редкие автографы и архивные документы.

- Высокопоставленный российский правительственный чиновник лично получил подпись Путина на публичном мероприятии. Подпись Трампа была получена на его митинге в Северной Каролине 2 марта 2020 года,- сказано в комментарии к объявлению.

Любой лот, согласно правилам размещения на этом сайте, проходит проверку. А значит, обе подписи подтверждены, покупателю дают пожизненную гарантию.

В июне 2020 года на другом аукционе продали автограф Владимира Путина за 48 тысяч рублей. О покупателе известно не много, он является частным коллекционером и участвовал в торгах, которые проходили в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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