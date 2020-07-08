2020-07-08T02:11:12+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали четырех вербовщиков террористов

Подозреваемые заключены под стражу
Юлия КЕКОВА
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В Калининграде задержали четырех вербовщиков террористовВ Калининграде задержали четырех вербовщиков террористовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Калининграде сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали четверых вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации. Об этом заявила представитель регионального ведомства Екатерина Исправникова.

Сообщается, что участники преступной группировки вели идеологическую подготовку трудовых мигрантов. Ими оказывались прибывшие в регион граждане из центральной Азии. Целью вербовки были планы дальнейшей переправки террористов в зону боевых действий.

На данный момент подозреваемые задержанные и заключены под стражу. Сотрудники правоохранительных органов тем временем выясняют все детали схемы их действий, пишут "Известия".

- Выявлена и пресечена преступная деятельность членов законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ), - сообщила Исправникова.

При обысках у них в квартире были обнаружены экстремистская литература, флаги и атрибутика террористической организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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