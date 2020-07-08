Легойда выступил против полного перехода на дистанционное образование

8 Июль 2020 2020-07-08T03:13:58+03:00

Эксперт оценил влияние "учебы по удаленке" на студентов и школьников

Изменить размер текста: A A

Российский церковный и общественный деятель, журналист и педагог Владимир Лейгода специально для kp.ru рассказал, хорошо было бы, если всех учащихся перевели в дистанционный формат обучения или все же вредно.

По его мнению, в этом вопросе он наблюдает как минусы, так и плюсы.

- Как и все преподаватели, я заканчивал семестр со своими студентами в МГИМО дистанционно. Я уверен, что переход образования полностью на дистанционное не нужен, вреден и опасен, - высказался Лейгода.

Специалист также отметил, что современные технологии во многом имеют положительные стороны, но отношения формата учитель-ученик требуют непосредственного, реального человеческого взаимодействия.

Напомним, из-за пандемии коронавируса многим вузам и школам пришлось перейти на дистанционный формат обучения в целях минимизации рисков заражения как среди обучающихся, так и среди преподавателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов

Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU