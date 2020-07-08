Легойда выступил против полного перехода на дистанционное образование
Российский церковный и общественный деятель, журналист и педагог Владимир Лейгода специально для kp.ru рассказал, хорошо было бы, если всех учащихся перевели в дистанционный формат обучения или все же вредно.
По его мнению, в этом вопросе он наблюдает как минусы, так и плюсы.
- Как и все преподаватели, я заканчивал семестр со своими студентами в МГИМО дистанционно. Я уверен, что переход образования полностью на дистанционное не нужен, вреден и опасен, - высказался Лейгода.
Специалист также отметил, что современные технологии во многом имеют положительные стороны, но отношения формата учитель-ученик требуют непосредственного, реального человеческого взаимодействия.
Напомним, из-за пандемии коронавируса многим вузам и школам пришлось перейти на дистанционный формат обучения в целях минимизации рисков заражения как среди обучающихся, так и среди преподавателей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU