2020-07-08T09:07:28+03:00
В мире

Тимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцев

По ее мнению, граждан обманули на выборах президента в 2019 году
Ксения АНУФРИЕВА
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Тимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцевТимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцевФото: EAST NEWS
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Глава партии Украины «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что жителей государства «жестоко обманули» на выборах президента Украины весной прошлого года. С таким заявлением лидер фракции выступила в эфире телевизионного канала «112 Украина».

Юлия Тимошенко сказала, что вместе со своей командой подготавливает план по выходу из кризиса в тяжелых условиях из-за пандемии, экономической нестабильности и сложившейся ситуации.

- Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах, - отметила политик.

Лидер партии заявила также, что Украина в ближайшее время планирует импортировать все необходимое для потребителей. По словам Тимошенко, государством уже импортируются некоторые продукты: овощи, картофель и фрукты, несмотря на «уникальную землю», на которой все это можно выращивать.

Напомним, что из-за обнародованных деклараций о доходах чиновников, в стране недавно случился политический скандал: у Юлии Тимошенко на счету нашли большую сумму денег – примерно 5,5 миллиона американских долларов. Появление таких средств политик объяснила премией неких людей из США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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