В центре Нью-Йорка внедорожник снёс группу протестующих
В среду, 8 июля, в самом центре американского города Нью-Йорка внедорожник протаранил толпу протестующих людей. Сообщается, что один человек, который ехал рядом с группой демонстрантов на велосипеде, получит ранения, помощь ему оказывают медики. Инцидент произошел на 42-й улице в Манхэттене, пишет издание Reuters.
Через несколько часов после инцидента снесший американцев автомобиль удалось остановить сотрудниками правоохранительных органов, против которых и устроили демонстрацию сбитые протестующие. Участники акции утверждают, что во внедорожники были офицеры в форме NYPD.
Как недавно сообщал сайт kp.ru, автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле, где проходила акция протеста в созданной митингующими «автономной зоне». В результате происшествия пострадали два человек, одного из которых доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Сотрудники местной полиции уже задержали нарушителя, мотивы его поступка не ясны.
В центре американского Нью-Йорка внедорожник снёс группу протестующих.
ИСТОЧНИК KP.RU
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