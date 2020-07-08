Россия и Турция работаю над прекращением огня в Ливии
Россия и Турция работают над согласованием незамедлительного прекращения огня в Ливии. Об этом в среду, 8 июля, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
- Урегулирование ситуации в североафриканской стране требует немедленного прекращения боевых действий, - отметил глава МИД России по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза.
Сергей Лавров подчеркнул, что несмотря на очевидность отсутствия военного решения по ситуации в Ливии, о котором в настоящее время говорят государства, такие утверждения не осуществляются на практике.
Накануне, представители США призвали все стороны конфликта в Ливии немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Они отметили, что для урегулирования ситуации, стороны должны опираться на соглашения, достигнутые во время конференции в Берлине.
ИСТОЧНИК KP.RU